هكذا احتفلت سارة سلامة بعيد ميلادها

الفجر الفني
سارة سلامة
سارة سلامة

احتفلت الفنانة سارة سلامة بعيد ميلادها برفقة “ تورتة” وأجواء احتفال من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

كتبت سارة سلامة على الصور:' ليلة عيد ميلاد 

 

ويعرض حاليا لـ سارة سلامة مسلسل “نقطة سوداء” من بطولة أحمد فهمي، يتكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته نخبة من النجوم مثل ناهد السباعي، أحمد مجدي، نضال الشافعي، ووفاء عامر، وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

وتدور أحداث مسلسل نقطة سوداء حول قصة انتقام يحملها صلاح وشقيقته رضوى، ما يضع أبناء عمومتهما عمر وعلي السيوفي في مواجهة كبيرة لحماية العائلة، تتطور الأحداث بشكل غير متوقع، حيث يقع عمر في غرام رضوى رغم العداوة بين العائلتين، مما يزيد من تعقيد الصراعات.

 

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