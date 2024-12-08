صلاح سليمان: مباراة إنيمبا صعبة ولكن الزمالك هو المرشح للفوز بالكونفدرالية

الفجر الرياضي
صلاح سليمان
صلاح سليمان

أشاد صلاح سليمان، نجم نادي الزمالك السابق، بافتتاح المتحف الجديد للقلعة البيضاء، موضحا بأنه سيكون إرث عالمي لجماهير النادي على مدار التاريخ.

وقال سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "المتحف الجديد فخر لكل جماهير الزمالك وبكل تأكيد ما شاهدناه اليوم هو أمر سيتم تخليده في سجلات التاريخ".

وأضاف: "مباراة إنيمبا صعبة للغاية ولكن نادي الزمالك هو بطل الكونفدرالية والمرشح الأول للفوز بالبطولة هذا الموسم وللموسم الثاني على التوالي".

مجلس إدارة الزمالك يفتتح المتحف الجديد للقلعة البيضاء

شاهد بالصور.. افتتاح متحف نادي الزمالك الجديد

وأضاف: "يجب على لاعبي الزمالك أن يبدأوا اللقاء بتركيز شديد والطقس حار ولكن اللاعبين سافروا إلى نيجيريا منذ يومين وبالفعل تعودوا على حرارة الجو".

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