هشام حنفي: إمام عاشور مشتت.. وتمنيت مشاركة كهربا أساسيًا ضد أورلاندو

الفجر الرياضي
إمام عاشور
إمام عاشور

تحدث هشام حنفي نجم الأهلي السابق، عن أداء الفريق اليوم ضد أورلاندو بيراتس ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

هشام حنفي: إمام عاشور مشتت.. وتمنيت مشاركة كهربا أساسيًا ضد أورلاندو 

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "الأهلي كان قادرًا على الفوز أمام أورلاندو اليوم ولكنه لم يطمع وأكتفى بالتعادل، الفريق قدم مباراة كبيرة اليوم وحافظ على صدارة المجموعة".

وأضاف: "الأهلي خاض مباراة اليوم بشكل تكتيكي مميز جدا، لكن تفاجئت ببداية إمام عاشور أساسيًا اليوم واللاعب مشتت، كما تمنيت مشاركة كهربا أساسيًا اليوم".

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واختتم حديثه قائلًا: "الأهلي قدم مباراة تكتيكية على أعلى مستوى اليوم، وأتوقع تأهل الفريق رفقة شباب بلوزداد من تلك المجموعة".

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هشام حنفي: إمام عاشور مشتت.. وتمنيت مشاركة كهربا أساسيًا ضد أورلاندو