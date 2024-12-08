بعد وفاة زوجها.. بدرية طلبة تكشف عن موعد الجنازة

الفجر الفني
بدرية طلبة
بدرية طلبة

كشفت الفنانة بدرية طلبة عن موعد جنازة زوجها من خلال حسابها الشخصي على موقع فيسبوك.

كتبت بدرية طلبة:' صلاه الجنازه الظهر فى مسجد العمرى الدفنة في العمود باب الرحمة".

 

توفي منذ قليل، زوج الفنانة بدرية طلبة، حيث كتبت على حسابها على "فيس بوك": "أبو بناتي مصطفي سالم في ذمة الله وأنا برا مصر أوصل مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

 

على جانب آخر، كرم مهرجان المسرح العربي الفنانة بدرية طلبة، وذلك تقديرا لتاريخها الفني المميز، وجاء ذلك خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة من المهرجان، وأقيم الحفل في قصر ثقافة الأنفوشي وحملت هذه الدورة من المهرجان اسم الفنان كريم عبد العزيز، وهو المهرجان التابع لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، تحت رعاية الاستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية والفنان محمد عصمت مدير المهرجان.

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