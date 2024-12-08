هشام حنفي: أكرم توفيق الأنسب لمراقبة ميسي.. والأهلي قادر على التأهل من المجموعة

الفجر الرياضي
هشام حنفي
هشام حنفي

تحدث هشام حنفي نجم الأهلي السابق، عن مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

هشام حنفي: أكرم توفيق الأنسب لمراقبة ميسي.. والأهلي قادر على التأهل من المجموعة

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "وصول الأهلي لكأس العالم للأندية حدث كبير والزمالك فرط في فرصة المشاركة بهذا الحدث العالمي، القرعة ساعدت الأهلي بالتواجد في تلك المجموعة وقادر على التأهل".

وأضاف: "الأهلي عنده طموح للتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للأندية".

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وأكمل: "أكرم توفيق الأنسب لمراقبة ميسي، ومباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي ستكون محط أنظار العالم".

واختتم حديثه قائلًا: "الأهلي يحتاج للتعاقد مع لاعب في كل خط وأتمنى عودة محمد عبد المنعم، كما أن عودة أليو ديانج للأهلي قبل كأس العالم للأندية ضرورية".

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