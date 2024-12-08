مصرع طالب بطلق ناري بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية بمركز البلينا بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، السيطرة على نشوب مشاجرة بمركز البلينا،سبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية، مما أدى إلى إصابة طالب بطلق ناري وتوفى.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة البلينا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بدائره المركز، مما أدى لوجود حاله وفاه.

طرف. المشاجرة كل من الاتى:-
طرف اول المدعو "خلف.ع.ح" 57 سنه مدرس، نجل عمومته المدعو "ابراهيم.ص.ق" 30 سنه نقاش.

طرف ثان كل من المدعو "ممدوح.ع.ا" 58 سنه عامل، نجل عمومته المدعو "فرجا.ف.م" 60 سنه مزارع، المدعو" انس.ب.ا" 12 سنه طالب مصابًا طلق ناري بالرأس، وتم نقله لمستشفى البلينا المركزى،وتوفى عقب وصوله، الطرفان مقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجره  وبحوزة الأول من الطرف الأول السلاح المستخدم، تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما علي الأخر بالسب والضرب، وقيام الأول من الطرف الأول بإحداث إصابة الثالث من الطرف الثاني التي أودت بحياته من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعيه بذات الناحية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة مباشره التحقيقات.

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