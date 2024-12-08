مشاجرة دفاعا عن الشرف سبب معاكسة فتاه بمركز المراغة بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، السيطرة على نشوب مشاجرة بمركز المراغه شمال المحافظة، سبب معاكسة  شاب لفتاة دائره المركز، مما أدى بنشوب المشاجرة.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المراغة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة دائره المركز، مما أدى إلى وجود إصابات.


طرف المشاجرة كل من الاتى:-
طرف أول  المدعو "رجب.ع. ا" 25 سنه مقاول ومقيم  دائرة المركز مصابًا  جروح وكدمات متفرقة بالوجه والرأس.

طرف ثان كل من المدعو " أحمد.م. م "سن 23 سنه عامل، صديقيه المدعو "طنطاوي. ع.ط" 26 سنه عامل، المدعو" أحمد. ف.م "سن 25 سنه  عامل  ومقيمين دائرة المركز

تم ضبط طرفي المشاجره، تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما علي الأخر 
بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول المشار إليها،بسبب قيام الطرف الأول بمعاكسة نجلة عمومة الأول من الطرف الثاني، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة مباشره التحقيقات.

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