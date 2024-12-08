إصابة طالب بطلق ناري بسبب خلافات على قطعة بمركز جرجا بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

استقبلت مستشفى جرجا المركزى، المدعو " كمالى" يبلغ من العمر 19 عاما، مصابًا بطلق ناري، سبب قطعت أرض زراعية الت إليهما بالميراث، مما أدى نشوب المشاجرة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد بورود بلاغ من مستشفى جرجا العام، بوصول المدعو " كمالي.ع. ك " 19 سنة طالب إلى مستشفي جرجا العام مصابًا  طلق ناري بالساعد الأيمن ومقيم دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص أفاد بإتهام نجل عمومته المدعو " يوسف.م.ه"  18 سنه طالب ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدي لإصابته علي أثر مشاده كلاميه بينهما بسبب خلافات علي قطعة أرض بذات الناحيه آلت إليهما بالميراث.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعه لذات السبب، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

سوهاج محافظة سوهاج مركز جرجا اصابة طلق ناري مستشفى جرجا المركزى مديرية أمن سوهاج

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