نيللي كريم وجيهان الشماشرجي وكندة من أول يوم تصوير "ناقص ضلع"

الفجر الفني
صناع مسلسل ناقص ضلع
صناع مسلسل ناقص ضلع

شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها صور جديدة لها من خلال كواليس أول يوم تصوير من مسلسلها "ناقص ضلع"، التي من المقرر عرضة في السباق الرمضاني المقبل 2025.

وظهرت نيللي كريم في الصور برفقة المخرج محمد شاكر خضير، والنجمات كندة علوش، روبي، جيهان الشماشرجي، وهن يرتدين ملابس سوداء مختلفة.

تفاصيل مسلسل ناقص ضلع

 

يتكون مسلسل ناقص ضلع من 15 حلقة، ومن بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وعلي صبحي، علي قاسم وعدد آخر من النجوم داري التعاقد معهم، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج محمد السعدي شركة media hub، ويأتي هذا بعد مرور ثلاث سنوات على غياب كندة عن الدراما التلفزيونية

 

تدور احداث مسلسل ناقص ضلع، حول 4 شقيقات هن نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، وهن مترابطات وعلاقتهن جيدة، ولكن تحدث مفاجأة تقلب مجرى الأحداث وتسبب أزمات بينهن.

أخر أعمال نيللي كريم 

 

أما عن آخر الاعمال الدرامية التي قدمتها النجمه نيللي كريم هو مسلسل بعنوان "فراولة" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان هذا العام الحالي 2024، وهو من المسلسلات ذات ال 15 حلقه وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي وشارك في بطولته كلا من نيللي كريم شيماء سيف، أحمد فهيم، صدق صخر، علا رشدي، وآخرين من النجوم، والمسلسل من إخراج محمد علي.

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