أكد قائد النادي المصري، محمد الشامي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم قبل مباراة فريقه المرتقبة أمام فريق بلاك بولز ضمن منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، أن الفريق يمتلك طموحات كبيرة للوصول إلى أبعد مدى في البطولة.

محمد الشامي: المصري جاهز لتحدي بلاك بولز وطموحاتنا بلا حدود

وأوضح الشامي أن جميع لاعبي الفريق في أتم الجاهزية الفنية والبدنية، مشيرًا إلى أن أجواء المعسكر الحالي داخل النادي تعكس روحًا عالية من الوحدة والتكاتف، حيث يعمل الجميع على قلب رجل واحد لتحقيق الهدف المنشود.

وأضاف قائد الفريق أن المصري يسعى بكل قوة لتحقيق نتائج إيجابية في كافة مبارياته سواء على المستوى المحلي أو القاري، مشددًا على أهمية مواجهة الغد باعتبارها خطوة مهمة نحو المضي قُدمًا في المنافسة على اللقب.