خالد الغندور: الزمالك يستقر على تجديد عقد زيزو.. وانقسام داخل المجلس لهذا السبب
كشف الإعلامى خالد الغندور أن إدارة نادي الزمالك استقرت على تجديد عقده زيزو قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يناير 2025.
خالد الغندور: الزمالك يستقر على تجديد عقد زيزو.. وانقسام داخل المجلس لهذا السبب
أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "ولكن هناك انقسام داخل المجلس بسبب رغبة البعض في خروج اللاعب على سبيل الإعارة حتى يستفيد النادي ماديا وكذالك اللاعب".
واختتم: "وهناك البعض يرى أن اللاعب لا غنى عنه داخل الفريق لذلك يرغبون في استمراره مع الفريق".