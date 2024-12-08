ريال مدريد يفوز على جيرونا بثلاثية في الدوري الإسباني

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

نجح ريال مدريد في اكتساح نظيره جيرونا بثلاثية نظيفة وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي. 

ريال مدريد يفوز على جيرونا بثلاثية في الدوري الإسباني

وبهذه النتيجة، يحتل ريال المركز الثاني برصيد 36 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني بينما يحتل جيرونا المركز الثامن برصيد 22 نقطة. 
بدأت المباراة بسيطرة من جانب لاعبي ريال مدريد حتى تمكنوا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 36 عن طريق جود بيلينجهام الذي كان في المكان المناسب والوقت الصحيح وسدد الكرة في منتصف مرمى جيرونا.
شن لاعبو جيرونا هجمات على مرمى ريال مدريد باقي أحداث الشوط الأول من أجل تسجيل هدف التعادل ولكن فشلت جميع محاولاتهم لينتهي الشوط بتقدم الملكي بهدف نظيف. 
وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو ريال مدريد سيطرتهم على مجريات اللعب حتى تمكنوا من تسجيل الهدف الثاني لهم في الدقيقة 55 عن طريق أردا جولر الذي أطلق تسديدة صاروخية من على حافة منطقة الجزاء لتسكن الكرة الجانب الأيمن لمرمى جيرونا ويعلن عن ثاني أهداف اللقاء. 

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في الدقيقة 62، تلقى كيليان مبابي تمريرة سحرية من زميله لوكا مودريتش من داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة في مرمى جيرونا ويعلن عن ثالث أهداف المباراة.
حاول لاعبو جيرونا باقي أحداث اللقاء تسجيل هدف حفظ ماء الوجه ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة.

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