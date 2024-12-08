خالد الغندور: جلسة في الأهلي لحسم خطط النادي لكأس العالم للأندية

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، خطط النادي الأهلي قبل خوض مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

خالد الغندور: جلسة في الأهلي لحسم خطط النادي لكأس العالم للأندية 

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سوف يعقد جلسة مع كولر ولجنة التخطيط والمدير الرياضي خلال الفترة المقبلة لحسم خطط النادي من كأس العالم للأندية.

وأضاف الغندور، أن الأهلي حتى الآن رصد 6 مليون دولار حين معرفة القيمة المالية للمشاركة في البطولة لدعم الفريق.

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وأكمل الغندور، أن كولر كان قد طلب مهاجم وجناح أجانب، بالإضافة إلى متوسط ميدان ومدافع محليين قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

واختتم حديثه، أن هاني رمزي أعد ملف كامل بجميع مركز اللاعبين المحليين والأجانب وسوف يتم عرضه على كولر في الاجتماع.

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