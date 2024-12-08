السيطرة على حريق شقة سكنية بالطابق الخامس لسكن طلاب جامعات بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على حريق نشب بمطبخ داخل شقه سكنية بالطابق الخامس دائرة مركز اخميم،مما أدى إلى وجود إصابات بحالة اختناق وتم تحويلهما إلى مستشفى سوهاج العام لتلقى الإسعافات اللازمة.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أخميم يفيد بورود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس ملك المدعوة "نهي. ن.ا " 37 سنه ربة منزل ومقيمه مركز سوهاج،المدعو "مروان.م.ح " 20 سنه طالب ومقيم مركز البلينا وتم الدفع بعدد " 1 " سيارة إطفاء وتم السيطرة علي الحريق وإخماده.

نجــم عــن ذلك إصابة كل من: -

المدعو "محمود.م. م" 20 سنه طالب ومقيم دائرة أسيوط حالة إختناق اثناء محاولتهما إخماد الحريق، وتم نقلهما لمستشفي سوهاج العام وتلقيا الإسعافات اللازمة وتقرر خروجهما،التلفيات إحتراق محتويات المطبخ.

افاد المستأجر سالف البيان بمضمون ما سبق، وأضاف بأن سبب الحريق ماس كهربائي ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.