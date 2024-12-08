السيطرة على حريق شقة سكنية بالطابق الخامس لسكن طلاب جامعات بسوهاج

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على حريق نشب بمطبخ داخل شقه سكنية بالطابق الخامس دائرة مركز اخميم،مما أدى إلى وجود إصابات بحالة اختناق وتم تحويلهما إلى مستشفى سوهاج العام لتلقى الإسعافات اللازمة.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أخميم يفيد بورود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس ملك المدعوة "نهي. ن.ا " 37 سنه ربة منزل ومقيمه مركز سوهاج،المدعو "مروان.م.ح " 20 سنه طالب ومقيم مركز البلينا وتم الدفع بعدد " 1  " سيارة إطفاء وتم السيطرة علي الحريق وإخماده.

نجــم عــن ذلك إصابة كل من: - 
المدعو "محمود.م. م" 20 سنه طالب ومقيم دائرة أسيوط   حالة إختناق اثناء محاولتهما إخماد الحريق، وتم نقلهما لمستشفي سوهاج العام وتلقيا الإسعافات اللازمة وتقرر خروجهما،التلفيات إحتراق محتويات المطبخ.

افاد المستأجر سالف البيان بمضمون ما سبق، وأضاف بأن سبب الحريق ماس كهربائي ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج محافظة سوهاج السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية مركز اخميم طلاب جامعات حالة اختناق إخماد الحريق الحماية المدنية السيطرة على حريق شقة سكنية لمستشفى قوات الحماية المدنية مدير أمن سوهاج مستشفي سوهاج العام

مواد متعلقة

100 يوم رياضي..ختام بطولة خماسى كرة القدم بكلية التربية الرياضية بسوهاج

وكيل تعليم سوهاج يكرم المنتسبة لليونسكو على مستوى المحافظة

محافظ سوهاج: بدء أعمال رصف عدد من الشوارع والميادين بحى الكوثر

"حمادى" يفتتح معرض بداية جديدة لرياض الأطفال بمنطقة سوهاج الازهرية

مشاركة 22 طالبا في الملتقى الفني لطلاب الجامعات بفريق كورال جامعة سوهاج

إجراء 25 عملية جراحية دقيقة بقسم طب وجراحة العيون بمستشفي سوهاج الجامعي

مصرع عامل بورشة نجارة بسبب خلافات مالية بمركز سوهاج

"طالب" يتخلص من حياته بقرص حفظ الغلال لسوء حالته النفسية بسوهاج
Elfagr.org

الأكثر قراءة

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

مواجهة نارية تنتهي بدون أهداف .. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

بعد إقراره مبدئيًا.. ما أهداف قانون الضمان الاجتماعى الذي يناقشه مجلس النواب؟

7 متسابقين من مصر ينافسون في فرع الناشئة بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تدريبية إقليمية حول "الاستقبال" في مالطا

احتفالات رأس السنة 2025 في الأقصر

احتفالات رأس السنة 2025 في بورسعيد

أبرز 4 ميزات في تحديث "iOS 18.2" المنتظر من "أبل"