ليلى علوي تكشف السبب وراء خسارتها للوزن

الفجر الفني
ليلى علوي
ليلى علوي

أوضحت الفنانة ليلى علوي سبب فقدانها للوزن خلال مشاركتها في فعالية "نساء في السينما"، التي نُظمت ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالمملكة العربية السعودية.

 

أعلنت ليلى علوي خلال لقائها في برنامج "ET بالعربي" أنها فقدت 8 كليو من وزنها بعد إجازة المصيف، مشيرة إلى أنها تتبع حملة غذائية وتشعر بارتياح نفسي كبير.

 

أخر أعمال ليلى علوي 

 

و الجدير بالذكر أن آخر مشاركات ليلى علوي، هو فيلم "آل شنب" الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه بالسينمات، حيث تدور أحداث فيلم "آل شنب" فى إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

 

يضم فيلم "آل شنب "، من بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، والفيلم تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

 

ليلي علوى من بطولة ليلى علوى لبلبة محمود البزاوي ابتهال الصريطي حسن مالك هبة يسري مهرجان البحر الأحمر أبطال فيلم آل شنب

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