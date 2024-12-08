التنمر حرمني من الزواج.. أبرز تصريحات شريف مدكور التي تصدرت التريند

الفجر الفني
شريف مدكور
شريف مدكور

تصدر الإعلامي شريف مدكور محركات البحث بعد حديثه عن أسباب عدم زواجه حتى الآن، ومعاناته مع المرض، إضافة إلى كشفه عن تعرضه للتنمر، وجاء ذلك خلال استضافته في برنامج "بودكاست ع الرايق"، الذي يقدمه خالد عليش وميرهان عمرو، من إنتاج الشركة المتحدة.

 

ويستعرض موقع "الفجر الفني" أبرز التصريحات التي أدلى بها الإعلامي شريف مدكور لجمهوره خلال لقائه مع خالد عليش وميرهان عمرو في برنامج بودكاست "ع الرايق"، حيث تناول الحديث عن عدد من الموضوعات، منها موقف جمعه مع الفنان عمرو كمال تسبب في ضياع مستقبله.

 

_التنمر الذي تعرض له كان سببًا رئيسيًا في حرماني من الزواج.

 

_ لن أسامح ولن أعفو عن أي شخص أساء إليّ أو تنمر عليّ.

 

_مجتمعنا يضم نسبة ليست قليلة من المتنمرين، ولا أريد أن أضع زوجتي أو أطفالي في مواقف مشابهة بسبب شخصي.

 

_مستحيل أتجوز واحدة أجنبية وممكن أتجوز لما أبقى عندي 60 سنة.

 

_عاوز أتجوز واحده يكون عندها عيال كبار في الجامعة.

 

_ ياحرام أنا ضيعت مستقبل عمر كمال.

 

_أنا مصاب بمرض الوسواس القهري (OCD).

 

_ أنا عندي 51 سنة وزارع شعر وسنان وكله، ومش باين عليا وما زلت محتفظ بجمالي وشبابي.

 

_ والدي من أخبرني بأنني مصاب بنوع خطير من السرطان.

 

_ قررت أنظر لمرض السرطان كأنه دور برد، وهتعافى منه مع الوقت.

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