ليلة رأس السنة.. مصطفى قمر يحيي حفل غنائي على مسرح البالون

يستعد البيت الفني للفنون الشعبية للاحتفال برأس السنة يوم 31 ديسمبر الجاري، من خلال عرض غنائي يُقام على مسرح البالون، بمشاركة الفنان مصطفى قمر.

كما ستقدم فرقتا "رضا" و"القومية" استعراضات جديدة مستوحاة من أجواء الكريسماس ورأس السنة، بكلمات وألحان وتوزيع محمد مصطفى رجب، وتصميم استعراضات من قبل محمد قذافي، أحمد فاروق، وعبير السمري، إضافة إلى ديكور محمد جابر وإضاءة عز حلمي، بينما يتولى إخراج الحفل الفنان تامر عبد المنعم.

يأتي ذلك في إطار خطة البيت الفني للفنون الشعبية، التي وافق عليها المخرج الكبير خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

أخر أعمال مصطفى قمر

ويذكر أن شارك الفنان مصطفى قمر في فيلم “أولاد حريم كريم" التي تدور أحداثة في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، يناقش مشكلات الجيل الجديد وعلاقته بالجيل القديم، وقصة كريم الحسيني صاحب سنتر الكورسات، والذي تتوفى زوجته ويعيش قصة حب مع بشرى، فيما تلعب رنا رئيس شخصية ابنته وتدخل في قصة حب مع تيام مصطفى قمر بالعمل

وكان اخر اعمال مصطفى قمر هي اغنيه صناعة مصرية، والتي طرحها على يوتيوب في أغسطس الماضي، وجاءت على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان محمد قاسم، توزيع وسام عبدالمنعم، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.