ملكة حياتي.. أحمد حلمي يهنئ منى زكي على تكريمها في مهرجان البحر الأحمر

الفجر الفني
منى زكي وأحمد حلمي
منى زكي وأحمد حلمي

حرص الفنان أحمد حلمي على تهنئة زوجته النجنة منى زكى بعد تكريمها من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

ونشر أحمد حلمي صورة له برفقة زوجتة على أنغام الكينج محمد منير، وذلك على صفحته الشخصية وعلق عليها قائلا: "مبروك التكريم يا ملكة حياتي".

أخر أعمال منى زكي 

 

وكان آخر أعمال منى زكى فيلم رحلة 404، وشاركها البطولة محمد ممدوح، محمد فراج، خالد الصاوي، شيرين رضا، محمد علاء، جيهان الشماشرجي، والفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة وإنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

 

وتدور أحداث فيلم رحلة 404 في إطار اجتماعي درامي تشويقي، ويتناول رحلة تخوضها منى زكي التي تقدم شخصية غادة من القاهرة إلى مكة، لأداء مناسك الحج مع والدها، حيث تقرر التوبة عن عملها بالماضي، ولكن قبل السفر بأسبوع تحدث مفاجأة تغير مجرى حياتها، وتصبح في حيرة من أمرها، إما أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تتجه إلى طريق آخر.

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