هيراكليس يتعادل 2/2 مع فورتونا سيتارد في الدوري الهولندي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

اكتفى فريق هيراكليس ألميلوا بالتعادل مع ضيفه فورتونا سيتارد بنتيجة 2/2 ضمن منافسات الجولة 15 بالدوري الهولندي لكرة القدم، مساء السبت.

هيراكليس يتعادل 2/2 مع فورتونا سيتارد في الدوري الهولندي

تقدم هيراكليس بهدف لوكا كولينوفيتش في الدقيقة 15، ورد فورتونا سيتارد بهدفين لأليسيو دا كروز وكريستوفر بيترسون في الدقيقتين 21 و30.

وفي الشوط الثاني خطف الضيوف نقطة التعادل بهدف ثان سجله روبن روسكين في الدقيقة 59.

تفاصيل جلسة مدرب حراس الزمالك بـ "عواد"

جوميز: الزمالك لا يخشى أحد.. والأبيض محظوظ في الكونفدرالية لهذا السبب

ورفع فورتونا سيتارد رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع بعد تعادله السادس في الدوري هذا الموسم.

أما هيراكليس ألميلو يقبع في المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة.

مواد متعلقة

خالد الغندور: الزمالك يستقر على تجديد عقد زيزو.. وانقسام داخل المجلس لهذا السبب

خالد الغندور: الزمالك يستقر على تجديد عقد زيزو.. وانقسام داخل المجلس لهذا السبب

الأكثر قراءة

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

مواجهة نارية تنتهي بدون أهداف .. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

بعد إقراره مبدئيًا.. ما أهداف قانون الضمان الاجتماعى الذي يناقشه مجلس النواب؟

هيراكليس يتعادل 2/2 مع فورتونا سيتارد في الدوري الهولندي

نيكلاس زولي ينضم لقائمة الإصابات في بوروسيا دورتموند

بورتو يفرط في وصافة الدوري البرتغالي بالتعادل مع فاماليساو

طارق صبري يشعل السوشيال ميديا بإطلالة رياضية في الجيم عبر إنستجرام

احتفالات رأس السنة 2025 في أسوان