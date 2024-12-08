اكتفى فريق هيراكليس ألميلوا بالتعادل مع ضيفه فورتونا سيتارد بنتيجة 2/2 ضمن منافسات الجولة 15 بالدوري الهولندي لكرة القدم، مساء السبت.

هيراكليس يتعادل 2/2 مع فورتونا سيتارد في الدوري الهولندي

تقدم هيراكليس بهدف لوكا كولينوفيتش في الدقيقة 15، ورد فورتونا سيتارد بهدفين لأليسيو دا كروز وكريستوفر بيترسون في الدقيقتين 21 و30.

وفي الشوط الثاني خطف الضيوف نقطة التعادل بهدف ثان سجله روبن روسكين في الدقيقة 59.

ورفع فورتونا سيتارد رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع بعد تعادله السادس في الدوري هذا الموسم.

أما هيراكليس ألميلو يقبع في المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة.