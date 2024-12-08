رويترز: بشار الأسد غادر دمشق إلى وجهة غير معلومة

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بوابة الفجر

نقلت وكالة رويترز عن مسئولين سوريين رفيعي المستوى أن الرئيس السورى بشار الأسد غادر دمشق إلى وجهة غير معلومة.

وتوالت الأحداث بشكل سريع ومثير فجر اليوم الأحد، حيث أعلنت الفصائل المسلحة أنها بدأت في دخول العاصمة دمشق.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت فى نبأ عاجل لها، بوقوع 3 انفجارات عنيفة في العاصمة السورية دمشق، مضيفة إلى تعثر شبكة النقل في سوريا بسبب الأحداث.

وتابعت بأن فصائل مسلحة دخلت مناطق في ريف دمشق، مشيرة إلى تداول أنباء عن وصول الفصائل المسلحة إلى سجن صيدنايا شمالي العاصمة.

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