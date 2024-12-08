عاجل|رئيس الحكومة السورية: لن أغادر منزلي ونمد يدينا للتعاون من أجل بلدنا

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بوابة الفجر

أكد رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، لست حريصا على أي منصب، ونمد يدنا للتعاون من أجل بلدنا، مشيرا إلى أنه يضع أمام عينيه مصلحة سوريا، مؤكدا أن سوريا لكل السوريين.

وجانبه قال رئيس الحكومة السورية في مقطع مصور، إنه لن يغادر البلاد، من أجل الحفاظ على مقدرات البلد وضمان استمرار مرافق الدولة، ولن أرحل غلا بطريقة سلمية.

ودعا الجلالى الشعب السورى للحفاظ على مؤسسات الدولة والتفكير بعقلانية، وعدم المساس بأى أملاك عامة وأنها بالأساس أملاكهم.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن وكالة الأنباء الفرنسية، أن رئيس الحكومة السورية، محمد غازي الجلالي، قائلا: مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب.

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