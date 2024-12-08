"المحافظ يوضح الحقيقة" عدم الإستغناء عن 64 من معلمي الحصة لمادة المتعدد بمنفلوط فى أسيوط

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محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

نفى اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط ما تردد من أنباء على مواقع التواصل الإجتماعي تفيد الإستغناء عن 64 معلم حصة من معلمي مادة المتعدد ببعض المدارس التابعين لإدارة منفلوط التعليمية بعد ضم مادة المتعدد لمادة الرياضيات.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم التواصل مع مديرية التربية والتعليم وتوجيه عام الرياضيات الذين أكدوا أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق وإنه لا نيه لمديرية التربية والتعليم بأسيوط أو توجيه عام الرياضيات الإستغناء عن أي معلم بالحصة وأن معملي الحصة لمادة المتعدد مستمرين على رأس العمل حتى نهاية العام.

وناشد المحافظ مرتادي مواقع التواصل الإجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر أية معلومات لا تستند إلى أية حقائق وتثير البلبلة بين المواطنين.

 

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"المحافظ يوضح الحقيقة" عدم الإستغناء عن 64 من معلمي الحصة لمادة المتعدد بمنفلوط فى أسيوط

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