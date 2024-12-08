برعاية الدوري الممتاز.. تعرف على حكام الجولة الحادي عشر من عمر دوري المحترفين

الفجر الرياضي
الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة القدم

تنطلق اليوم أحداث الجولة الحادي عشر من عمر دوري المحترفين والذي يشهد مواجهات مثيرة وقوية من أجل تحديد الصاعدين بين الكبار في الموسم المقبل.

برعاية الدوري  الممتاز.. تعرف على حكام الجولة الحادي عشر من عمر دوري المحترفين 

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مبارايات اليوم والذي جاءت كالاتي:-

بلدية المحلة- راية

يقود المباراة السيد شعبان ويعاونه علاء عبد الباسط مساعد أول، وليد عبد اللطيف مساعد ثان، ويتواجد محمد الجرايحي حكما رابعا.
وتقام المباراة على ستاد بلدية المحلة.

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الترسانة- كهرباء الإسماعيلية

يقود المباراة صبحي العمرواي ويعاونه محمود حسين مساعد أول، محمد سعيد عبد الله مساعد ثان، ويتواجد محمد عادل عبد السلام.
وتقام المباراة على ملعب الترسانة

ديروط- بروكسي

يقود المباراة محمود الدسوقي ويعاونه محمد علي توفيق مساعد أول، طه عبد العال مساعد ثان، ومحمد عادل عبد الفتاح حكما رابعا.
وتقام المباراة على ستاد الدفاع الجوي الملعب الفرعي أ.

منتخب السويس- أسوان

يقود المباراة وائل فرحان  ويعاونه وائل شعبان مساعد أول، محمد صلاح العايدي مساعد ثان، ومحمد إبراهيم عبد العزيز حكما رابعا.
وتقام المباراة على ستاد الجيش في السويس حوض الدرس.

بترول اسيوط- وادي دجلة

يقود المباراة وائل فرحان ويعاونه هشام ربيع مساعد أول، علاء علي السووري مساعد ثان، حمادة عبد النواب حكما رابعا.
وتقام المباراة على ستاد بترول اسيوط.

وجدير بالذكر أن المباريات الخمس تنطلق في تمام الثانية والنصف مساء بتوقيت القاهرة الثالثة والنصف مساء بتوقيت السعودية.

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