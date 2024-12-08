أولمبيك ليون يفوز بثلاثية على آنجيه في الدوري الفرنسي

الفجر الرياضي
ليون
ليون

فاز أولمبيك ليون على مضيفه آنجيه بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة 14 بالدوري الفرنسي لكرة القدم، مساء السبت.

أولمبيك ليون يفوز بثلاثية على آنجيه في الدوري الفرنسي

سجل الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 26.

وأضاف ريان شرقي وجورجيس ميكاوتادزي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 55 و88.

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ورفع ليون رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس بعدما حقق فوزه الثاني تواليا، والسابع في مسابقة الدوري هذا الموسم.

أما آنجيه تجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

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