اكتسح روما ضيفه ليتشي 4/1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

روما يكتسح ليتشي برباعية ويعود للانتصارات في الدوري الإيطالي

ورفع روما، الذي حقق انتصاره الرابع هذا الموسم والأول في خمس مباريات، رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ليتشي عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.

وتقدم أليكسيس سالميكرز لروما في الدقيقة 13، قبل أن يدرك نيكولا كرسيتوفيتش التعادل لليتشي من ضربة جزاء في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 59 سجل جيانلوكا مانشيني الهدف الثاني لروما، فيما أضاف زميليه نيكولو بيسيلي وكواديو كونيه الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 66 و81.