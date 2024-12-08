عمرو دياب يتصدر تريند "جوجل".. فما القصة؟

الفجر الفني
عمرو دياب
عمرو دياب

تصدر اسم الفنان عمرو دياب تريند محرك اليحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما قضت محكمة جنح التجمع الخامس،  بتغريمه 200 جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا للشاب سعد أسامة، مع إعلان براءة الأخير من التهمة المنسوبة إليه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “الشاب المصفوع من عمرو دياب”.

عمرو دياب

عمرو دياب الأعلى استماعًا على أنغامي

 

على جانب آخر مازال النجم عمرو دياب يتصدر قائمة الفنانين الأعلى استماعا على منصة أنغامي للعام السابع على التوالي.


وأعلنت أنغامي قائمة الفنانين والأغاني الأعلى استماعا لعام ٢٠٢٤، حيث تصدر الهضبة قائمة الأغاني الأعلى استماعا بأغنية "مكانك" وكذلك أعلى ألبوم استماعا خلال العام وهو ألبوم "مكانك" كما تصدر الهضبة قائمة الفنانين الأعلى استماعا خلال عام ٢٠٢٤.

 

آخر أعمال عمرو دياب
 
 

وكان آخر أعمال الفنان عمرو دياب، هي أغنية «الطعامة»، الذي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر حسابه على موقع الفيديوهات «فيديوهات»، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكس وماستر أمير محروس.

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