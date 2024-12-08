عاجل- استمرار التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل.. تعرف على أخر قرارات وزارة التعليم بشأن الامتحانات

استمرار التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل

تشهد العملية التعليمية في مصر استمرارية وثباتًا في ظل التعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بشأن التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل. وعلى الرغم من الشائعات المتداولة حول إلغاء التقييمات، أكدت الوزارة عدم صحة هذه الأخبار. نستعرض في هذا التقرير تفاصيل التعليمات والإجراءات المتبعة لضمان سير التقييمات الأسبوعية بسلاسة خلال شهر ديسمبر.

جدول التقييمات الأسبوعية

أوضحت المديريات التعليمية في تعليماتها أن كل مدرسة تقوم بعمل جدول للتقييمات الأسبوعية حسب ظروفها الخاصة. ويتم التنسيق بين إدارة المدرسة والتوجيهات الفنية المختصة لضمان إعداد جدول مناسب. ومن المهم أن الجدول لا يتعدى مادتين في اليوم الواحد لتجنب إجهاد التلاميذ، ويتم الإعلان عن الجدول واعتماده من المرحلة التعليمية لضمان الشفافية والوضوح.

نفي شائعات إلغاء التقييمات الأسبوعية

نفت وزارة التربية والتعليم صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء التقييمات الأسبوعية خلال الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2024/2025. وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزير محمد عبد اللطيف لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، مشددًا على أن كل القرارات الوزارية والآليات المعلنة سابقًا تظل كما هي دون أي تغيير.

آليات تنفيذ التقييمات: تعليمات رسمية وتنظيم دقيق

أصدرت وزارة التربية والتعليم مجموعة من التعليمات الرسمية لضمان تنفيذ التقييمات بشكل منظم ودقيق. وتشمل هذه التعليمات:

استمرار التقييمات خلال شهر ديسمبر حتى بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول.

إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الأسبوع السابق لتاريخ 11 يناير.

توزيع ورق الامتحان يوميًا من خلال الإدارات على المدارس.

تأكيد دور الموجه المقيم كعين الإدارة أثناء الامتحانات بالمدرسة.

تواجد المعلم فقط أثناء التصحيح يوم امتحانات مادته، وغير مصرح له بالتواجد أثناء عقد الامتحان.

تأكيد على استمرارية واستقرار العملية التعليمية

تأتي هذه التعليمات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على استقرار العملية التعليمية وضمان استمرارية التقييمات الأسبوعية بشكل منظم. وتعكس هذه الإجراءات التزام الوزارة بتقديم تعليم ذو جودة عالية والحفاظ على مصلحة الطلاب ومستوى تحصيلهم الدراسي.