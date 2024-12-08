نجم الأهلي السابق يكشف احتياجات الفريق قبل كأس العالم للأندية 2025

علَقَ أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق، على تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي دون أهداف عصر أمس السبت 7 ديسمبر 2024، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تصريحات أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق

وقال أبو مسلم عبر تصريحات تلفزيونية: تعادل الأهلي أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي على ملعب الأخير، نتيجة جيدة إلى حد كبير، لكن اللعب في الثالثة عصرًا ليس عائقًا، وكان بإمكان الأحمر تحقيق الفوز.

وأضاف: الأهلي بحاجة إلى ضم مهاجمن إفريقي سوبر في الفترة القادمة، فالفريق يعاني هجوميًا في غياب وسام أبو علي، ورغم مشاركته اليووم إلا أنه لم يظهر بالمستوى المعهود بسبب غيابه في الفترة الماضية للإصابة.

وتطرق أبو مسلم للحديث عن مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية، قائلًا: مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية ليست سهلة، فسيلتقي الفريق مع مدارس مختلفة، وأبرزها مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي الأمريكي الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، والأوروجواياني لويس سواريز، وغيرهم.

وتابع: فريق بالميراس لن يكون صيدًا سهلًا فهو متصدر الدوري البرازيلي، والمدرسة اللاتينية دائمًا تتميز بالقوة والسرعة، وكذلك فريق بورتو البرتغالي الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا ولديه مجموعة مميزة من اللاعبين.

