لهذا السبب.. ريم سامي تتصدر التريند

الفجر الفني
ريم سامي
ريم سامي

تصدر اسم الفنانة ريم سامي تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل"، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعدما خضعت الفنانة ريم سامي، لجلسة تصوير جديدة على هامش حضورها فعاليات حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي أقيم في جدة، يوم الخميس الماضي 5 ديسمبر، بحضور نخبة من أبرز النجوم وصناع السينما حول العالم.

ريم سامي

آخر أعمال ريم سامي

 

وكان آخر أعمال عمرو سعد في رمضان هو مسلسل "الأجهر" الذي عرض عام 2023 بعد غيابه عن الموسم الرمضاني العام الماضي، وتدور أحداث المسلسل في في إطار اجتماعي شعبي.

 

أبطال وصناع مسلسل "الأجهر"

 

وضم عددا من نجوم الفن ومنهم: الفنانة درة، وسيد رجب، وخالد زكي، ومحمود قابيل، وعمرو عبدالجليل، وعارفة عبدالرسول، وأحمد مجدي، وسارة سلامة، ونور النبوي، وأحمد صفوت، ومحمد جمعة، ومصطفى أبوسريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامى.

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