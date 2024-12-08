جلادباخ يفرض التعادل على دورتموند بالبوندسليجا

الفجر الرياضي
دورتموند
دورتموند

خيم التعادل الإيجابي 1 /1 على مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ مع ضيفه بوروسيا دورتموند اليوم السبت في المرحلة الثالثة عشرة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة  القدم (بوندسليجا).

جلادباخ يفرض التعادل على دورتموند بالبوندسليجا

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم دورتموند بهدف في الدقيقة 65 بواسطة الإنجليزي الشاب جيمي بينو جيتنز عبر تسديدة قوية عرفت طريقها للشباك.

شاهد بالصور.. افتتاح متحف نادي الزمالك الجديد

تفاصيل جلسة مدرب حراس الزمالك بـ "عواد"

وأدرك النمساوي كيفين ستوجر التعادل لجلاددباخ في الدقيقة 71 من ضربة جزاء حصل عليها زميله تيم كلينيست.

وأنهى جلادباخ المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد توماش كفانتشارا لحصوله على الإنذار الثاني في الوقت بدل الضائع.

ورفع دورتموند رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس مقابل 18 نقطة لجلادباخ في المركز الحادي عشر.

مواد متعلقة

خالد الغندور: الزمالك يستقر على تجديد عقد زيزو.. وانقسام داخل المجلس لهذا السبب

فريق الزمالك لكرة الطائرة ينتصر على الشمس 3-1 في الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

مواجهة نارية تنتهي بدون أهداف .. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

عاجل- الأسد يهاجر للأبد.. تفاصيل دخول دمشق

موقف مصطفى محمد النهائي من الانتقال إلى الأهلي في يناير

بعد عرضه.. مسلسل "موعد مع الماضي" لـ آسر ياسين يتصدر التريند

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة أرسنال وفولهام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

تعليق غريب من نجم الأهلي السابق بشأن مواجهة ميسي في مونديال الأندية

شاهد مباراة أرسنال وفولهام بث مباشر مجانا.. مباراة أرسنال وفولهام | الدوري الإنجليزي الممتاز