تعليق غريب من نجم الأهلي السابق بشأن مواجهة ميسي في مونديال الأندية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعرب محمود أبو الدهب، نجم النادي الأهلي السابق، عن تفاؤله بقدرة الأهلي على تحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم للأندية، التي أسفرت قرعتها عن وقوع الفريق في مجموعة تضم إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

تصريحات محمود أبو الدهب

وفي تصريحات تلفزيونية، وصف أبو الدهب المجموعة بأنها "متوازنة"، مشيرًا إلى أن الأهلي يملك فرصة كبيرة للفوز في مباراته الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي، رغم كونه فريق البلد المستضيف المدعوم بجماهيره.

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وتطرق أبو الدهب للحديث عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، حيث قال: "ميسي لاعب أسطوري لا خلاف عليه، لكنه لم يعد كما كان في أيامه مع برشلونة أو باريس سان جيرمان. نفس الأمر ينطبق على زملائه المخضرمين مثل لويس سواريز، جوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس".

واختتم أبو الدهب حديثه بتأكيده على قدرة الأهلي على المنافسة بقوة، خاصة في ظل الخبرات التي اكتسبها الفريق من مشاركاته السابقة في البطولة.
 

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