بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 8-12-2024 في قنا

محافظات
بوابة الفجر

 

شهدت أسعار الدواجن البيضاء والحمراء، في محافظة قنا، استقرارا نسبيا وذلك وفقًا لآخر المستجدات والتطورات التي تشهدها السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الاحد.

ورصدت “الفجر”، أسعار الدواجن في محافظة قنا، حيث سجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 83جنيهًا.

 

أسعار الفراخ البيضاء 

 

انخفض اليوم سعر كيلو الفراخ البيضاء بقيمة 5 جنيهات  لتصل في المزرعة  بـ بين 75و78جنيهًا.

وتصل إل المستهلك بـ  80، 83 جنيهًا إلى المستهلك في المحلات الشعبية.

 

أسعار الفراخ الساسو اليوم 

 

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم عند في المزارع بسعر 110 جنيها

ويصل إلى المحلات التجارية إلى المستهلك حاليا بسعر 115جنيهًا.

 

أسعار الفراخ البلدي اليوم 

 

تراوح في المزارع سعر الفراخ البلدي ليصل الكيلو الواحد بـ105 جنيهًا

وتباع للمواطن في الأسواق الشعبية بـ 107و108 جنيهًا.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم 

تراوح كيلو الفراخ الأمهات في المزارع ليباع 85 جنيهًا

ويصل إلى المواطن المستهلك في المحلات بسعر  بين 75و77 جنيهًا.

سعر طبق البيض

سعر التكلفة لكرتونة البيض تسليم للمستهلك بين 158 إلى 165 جنيه للطبق، خاصة وأن أسعار الأعلاف تشهد انخفاضات واسعة على مدار الأيام الماضية.

 

بورصة الدواجن أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاحد 8 علامات الحمل 2024 في قنا محافظة قنا قنا طبق البيض الفراخ الساسو الدجاج الأبيض مراكز محافظة قنا حالة الطقس أسعار الدواجن قنا خضار قنا أسعار قنا أسعار الفراخ الابيض

مواد متعلقة

أسعار الأسمنت اليوم السبت 7-12-2024 في محافظة قنا

أسعار الحديد اليوم السبت 7-12-2024 في أسواق محافظة قنا

أسعار السلع التموينية اليوم السبت 7-12-2024 في محافظة قنا

الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 7-12-2024 في محافظة قنا

أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم السبت 7-12-2024 في محافظة قنا

أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم السبت 7-12-2024 في محافظة قنا

عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم السبت 7-12-2024 في محافظة قنا

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم السبت 7-12-2024 في محافظة قنا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل:- أول رد فعل إيراني بشأن سقوط نظام الأسد

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

مواجهة نارية تنتهي بدون أهداف .. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

عاجل- الأسد يهاجر للأبد.. تفاصيل دخول دمشق

"إشراق شمس الحرية".. هكذا أذاعت السفارة السورية في قطر بيانها

مبابي: اللعب إلى جوار بيلينجهام أمر مذهل

جالاكسي يحرز كأس رابطة الدوري الأمريكي

أيمن زيدان يعتذر للشعب السوري بعد سقوط نظام الأسد