بعد عرضه.. مسلسل "موعد مع الماضي" لـ آسر ياسين يتصدر التريند

تصدر مسلسل "موعد مع الماضي" بطولة آسر ياسين تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد طرحه أول أمس الجمعة الموافق 6 ديسمبر، على منصة "نتفليكس".

تفاصيل مسلسل "موعد مع الماضي"

وتدور أحداث المسلسل، الذي يمتد لثماني حلقات، في مصر حول رحلة يحيى (آسر ياسين) لكشف لغز مقتل شقيقته نادية (هدى المفتي). تتصاعد الأحداث وتتشابك الخيوط، حيث تبدو كل الشخصيات مشبوهة، لتبقى التساؤلات مفتوحة: هل ستظهر الحقيقة أم ستبقى الأسرار دفينة؟، المسلسل ليس مجرد دراما جريمة، بل يعمق استكشاف النفس البشرية، حيث يختلط الخداع بالحقيقة، ويصبح كل قرار نقطة تحول.

أبطال وصناع مسلسل "موعد مع الماضي"

والمسلسل من إنتاج "مجموعة كاريزما" والمنتج التنفيذي محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري. يضم العمل نخبة من النجوم، أبرزهم: آسر ياسين، محمود حميدة، شريف سلامة، شيرين رضا، ركين سعد، محمد ثروت، محمد علاء، تامر نبيل، صبا مبارك وهدى المفتي.