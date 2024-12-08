موقف مصطفى محمد النهائي من الانتقال إلى الأهلي في يناير

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن موقف النجم الدولي مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت الفرنسي، من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

موقف مصطفى محمد من الانتقال إلى الأهلي

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" النادي الأهلي يتحدث بالفعل مع محمود تريزيجيه وحمدي فتحي ومصطفى محمد، لمعرفة إمكانية ضمهم في يناير للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ".

وأضاف:" النادي الأهلي كان يرغب في التعاقد مع مصطفى محمد من أجل تدعيم خط الهجوم برفقة وسام أبو علي، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية ".

وأشار كريم رمزي:" مصطفى محمد أخبر مسئولي النادي الأهلي، أنه يرغب في الاستمرار مع نادي نانت، واستكمال تجربته الاحترافية في الملاعب الأوروبية ".

وأتم:" مصطفى محمد لم يرفض الانضمام إلى النادي الأهلي، بسبب أنه كان لاعبا في نادي الزمالك، ولكنه لأنه لا يرغب في العودة إلى الأراضي المصرية في الفترة الحالية، ليستكمل تجربة احترافه".

