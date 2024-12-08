مباراة أرسنال وفولهام | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد مباراة أرسنال وفولهام بث مباشر مجانا.. مباراة أرسنال وفولهام | الدوري الإنجليزي الممتاز.. سيكون أرسنال على موعد لخوض لقاء ديربي في شمال لندن، حيث يستضيفه فولهام في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

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لذلك ترصد بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة أرسنال وفولهام خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة أرسنال وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

انطلاقة قوية في الدوري الإنجليزي وصراع مرتقب مع آرسنال وفولهام

ويدخل أرسنال وهو على مقربة من تحقيق الانتصار في هذه المباراة في ظل فارق الإمكانيات والقدرات الذي يصب في صالحه، حيث يرغب في الاستمرار في المنافسة على الصدارة.

ويحتل أرسنال الآن المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بينما فولهام هذا الموسم يعتبر أحد مفاجآت البطولة، ويحتل المركز السادس برصيد 22 نقطة.

بينما حقق فريق فولهام بداية رائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث جمع 22 نقطة من أول 14 مباراة، مما جعله يتجاوز نوتنغهام فورست ويحتل المركز السادس في الترتيب. ويأتي هذا الأداء القوي تحت قيادة المدرب ماركو سيلفا، الذي قاد الفريق لتحقيق فوز رائع بنتيجة 3-1 على برايتون في المباراة السابقة، مما عزز مكانته كواحد من أفضل الفرق أداءً في الفترة الأخيرة. في المقابل، يستعد فريق آرسنال لمواجهة فولهام بعد فوز مهم على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ستقام مباراة آرسنال وفولهام في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 5:00 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 6:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي. وسيتم بث المباراة مباشرة على قناة beIN Sports HD 1، وسيقوم بالتعليق على المباراة المعلق علي الكعبي.

حقائق المباراة بين فولهام وآرسنال



- حقق فولهام فوزًا بنتيجة 3-0 على برايتون في المباراة السابقة بالدوري.

- فاز آرسنال على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0 في المباراة السابقة بالدوري.

- سجل الفريقان 16 هدفًا في آخر خمس مباريات.



المواجهات المباشرة بين الفريقين

- مجموع المباريات: 63

- فولهام فاز: 9

- آرسنال فاز: 42

- التعادلات: 12



أخبار الإصابات والتشكيلات المتوقعة

يعاني فريق فولهام من إصابة اثنين من لاعبيه المهمين. هاريسون ريد يعاني من مشكلة في الركبة، ويواكيم أندرسن يعاني من إصابة في الساق. بالإضافة إلى ذلك، يفتقد الفريق جهود توم كيرني الذي يقضي عقوبة الإيقاف.

أما بالنسبة لفريق آرسنال، فإن بن وايت وتاكيهيرو تومياسو سيغيبان عن المباراة بسبب الإصابة، في حين من المتوقع عودة جابرييل وريكاردو كالافيوري بعد غيابهما عن مباراة مانشستر يونايتد كإجراء احترازي، كما أكد المدرب ميكيل أرتيتا.

تشكيل أرسنال المتوقع

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: تيمبر، ساليبا، كيويور، زينتشينكو

الوسط: توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، جابرييل مارتينيلي

تشكيل فولهام المتوقع