تفاصيل مصرع طفلة سقطت بفراغ بين الباب والأسانسير في كرداسة

تباشر النيابة العامة، التحقيق في مصرع طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، إثر سقوطها بفراغ مابين الباب والأسانسير، من الطابق الثامن، مما أسفر عن مصرعها في الحال بمركز كرداسة.





وفاة طفلة

تلقي مركزشرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفلة من اسانسير بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل الواقعة

بالفحص تبين أن الطفلة كانت رفقة والدتها لزيارة جدتها وعند محاولة نزولها لشراء بعض الطلبات لجدتها سقطت داخل فراغ بين الباب والاسانسير من الطابق الثامن وحتي الثاني، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.