تفاصيل مصرع طفلة سقطت بفراغ بين الباب والأسانسير في كرداسة

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق في مصرع طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، إثر سقوطها بفراغ مابين الباب والأسانسير، من الطابق الثامن، مما أسفر عن مصرعها في الحال بمركز كرداسة.



وفاة طفلة

تلقي مركزشرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفلة من اسانسير بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل الواقعة 

بالفحص تبين أن الطفلة كانت رفقة والدتها لزيارة جدتها وعند محاولة نزولها لشراء بعض الطلبات لجدتها سقطت داخل فراغ بين الباب والاسانسير من الطابق الثامن وحتي الثاني، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

الطابق الثامن تفاصيل مصرع طفل مركز كرداسة

مواد متعلقة

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

ذبحتها وقطعتها..مفاجآت في قتل الطفلة مكة على يد سيدة وابنتها وآخر بمنشأة القناطر

القبض على سيدة وابنتها وسائق لاتهامهم بقتل الطفلة مكة في منشأة القناطر

والد الطفلة مكة المقتولة يكشف تفاصيل مثيرة في منشأة القناطر

استجواب سيدة مشتبه بها بقتل الطفلة مكة في منشأة القناطر

سرق منه مطواة.. حبس حارس عقار قتل طفلا في أكتوبر

النيابة تستمع لأقوال أسرة الطفلة مكة المقتولة في منشأة القناطر

التحقيق مع المتهم بسرقة مدرسة في الطالبية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل:- أول رد فعل إيراني بشأن سقوط نظام الأسد

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

مواجهة نارية تنتهي بدون أهداف .. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

عاجل- الأسد يهاجر للأبد.. تفاصيل دخول دمشق

"إشراق شمس الحرية".. هكذا أذاعت السفارة السورية في قطر بيانها

مبابي: اللعب إلى جوار بيلينجهام أمر مذهل

عاجل:- التليفزيون السوري يعلن سقوط نظام الأسد وانتصار الثورة السورية

جالاكسي يحرز كأس رابطة الدوري الأمريكي