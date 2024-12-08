حبس المتهم بسرقة مدرسة في الطالبية

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أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بسرقة مدرسة في الطالبية

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع المتهم بسرقة مدرسة في الطالبية

القبض على المتهم

تلقي قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من مسئولي مدرسة لغات كائنة بدائرة القسم، يفيد بسرقة جهاز DVR، وشاشتين وهواتف محمولة من المدرسة

وبفحص التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه وبحوزته المسروقات.

وحرر محضر بالواقعة، واحيل للنيابة للتحقيق
 

النيابة العامة بجنوب الجيزة القبض على المتهم قسم شرطة الطالبية

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التحقيق مع المتهم بسرقة مدرسة في الطالبية
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