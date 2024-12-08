المعارضة السورية تعلن سقوط نظام الأسد عبر التلفزيون الرسمي: بيان رسمي ومشاهد تاريخية

بثت فصائل المعارضة السورية المسلحة في تطور تاريخي غير مسبوق، أول بيان رسمي لها عبر شاشة التلفزيون السوري، أعلنت فيه سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

بيان سوري تاريخي

إدارة العمليات العسكرية تلقي البيان الأول من داخل التلفزيون السوري الرسمي وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد.. pic.twitter.com/5QeVcbpL2b — مالك الروقي (@alrougui) December 8، 2024

جاء هذا الإعلان بعد نجاح قوات المعارضة في السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في قلب العاصمة السورية، دمشق.

تفاصيل البيان ومضمونه

تضمن البيان الذي بثته المعارضة دعوة للشعب السوري للاحتفال بسقوط النظام، كما أكدت على إطلاق سراح السجناء السياسيين والمعتقلين.

وشددت المعارضة على ضرورة التكاتف الوطني من أجل بناء سوريا الجديدة على أسس الحرية والكرامة.

مشاهد من داخل التلفزيون الرسمي

انتشرت عبر وسائل الإعلام مشاهد تُظهر عناصر قوات المعارضة السورية المسلحة داخل مبنى التلفزيون الرسمي، حيث جرى تسجيل البيان وبثه في لحظة وصفت بالتاريخية.

تُظهر اللقطات أجواء الحماسة والفرحة بين أفراد المعارضة الذين أكدوا أن هذا الإنجاز هو خطوة مفصلية نحو تحرير سوريا بالكامل.

احتفالات في دمشق

عقب إذاعة البيان، شهدت العاصمة دمشق احتفالات شعبية واسعة. أطلقت تكبيرات من المساجد، وخرج المواطنون بسياراتهم في الشوارع للتعبير عن فرحتهم، في مشهد يعكس تطلعات السوريين للحرية والتغيير.

تعليمات لضبط الأمن

في خطوة تنظيمية، أصدر القائد العام لهيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، تعليمات صارمة بمنع إطلاق النار العشوائي للحفاظ على سلامة المدنيين وتأمين الاستقرار في المناطق المحررة حديثًا.

ماذا يحدث في مطار دمشق؟

أصبحت الأجواء في مطار دمشق متوترة، بعد مغادرة بشار الأسد العاصمة وفقًا لتقارير محلية، حيث يُعتقد أن العديد من القيادات الأمنية والسياسية للنظام تحاول مغادرة البلاد.