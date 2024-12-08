ماغسلتش يدها.. تفاصيل مصرع طالبة تعرضت للتسمم بعد وضعها سم للفئران بالعياط

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق في مصرع طالبة تعرضت للتسمم، عقب وضعها سم للفئران داخل منزلها في العياط.

تناولت الطعام دون تنظيف يدها

وأفادوا  أفراد أسرتها أنها عقب وضع سم للفئران تناولت الطعام دون تنظيف يدها، مما أدى إلى تسممها. 

تعرض طالبة لحالة تسمم

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بوفاة طالبة في العياط، نتيجة تعرضها لحالة تسمم، بإجراء التحريات، والاستماع لأقوال أفراد أسرتها، تبين أنها لم تنظف يدها عقب وضعها سم للفئران، وتناولت وجبة طعام، مما تسبب في تسممها.
 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

تباشر النيابة العامة وجبة طعام مديرية أمن الجيزة أمن الجيزة

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