يوفنتوس يتعادل مع بولونيا في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
يوفنتوس
يوفنتوس

 تعادل يوفنتوس بصعوبة في الدقائق الأخيرة مع ضيفه بولونيا 2/2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

يوفنتوس يتعادل مع بولونيا في الدوري الإيطالي

ورفع يوفنتوس رصيده إلى27 نقطة في المركز السادس، فيما رفع بولونيا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم بولونيا عن طريق دان ندوي في الدقيقة30، قبل أن يضيف توماسو بوبيجا الهدف الثاني في الدقيقة 52.

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وفي الدقيقة 62 سجل تيون كوبمينرز الهدف الأول ليوفنتوس، فيما أدرك صامويل مبانجولا التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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