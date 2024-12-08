الوحدات يتقدم لوصافة الدوري الأردني بفوز عريض على الرمثا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حرم الوحدات مضيفه الرمثا من اقتناص صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين الأردني لكرة القدم بعد أن تغلب عليه 4 /صفر اليوم السبت في المرحلة الحادية عشرة.

الوحدات يتقدم لوصافة الدوري الأردني بفوز عريض على الرمثا

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها اكتسح الجزيرة ضيفه شباب العقبة 6 /2.

وعلى استاد الحسن، حسم الوحدات فوزه على الرمثا بأربعة أهداف في الشوط الثاني.

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وافتتح يوسف ابو جزر التسجيل للوحدات في الدقيقة 47 ثم أضاف مهند جهاد سمرين الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 66 و69 وتكفل اوسينو سيزار بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 71.

وتقدم الوحدات لوصافة جدول الترتيب برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن الرمثا صاحب المركز الثالث، ويتأخر كلاهما بفارق نقطتين خلف الحسين إربد المتصدر.

وعلى ملعب البتراء، اكتسح الجزيرة ضيفه شباب العقبة بستة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد شباب العقبة عند أربع نقاط في المركز الأخير.

وجاءت الأهداف الستة للجزيرة عن طريق أنس بدوي وزيد أبو عابد وغيث مدادحة ودييجو كالديرون ومحمد صندوقة وعدي القرا في الدقائق 14 و18 و21 و26 وجاء أخر هدفين في الوقت بدل الضائع.

وتكفل فرج المزينة بتسجيل هدفي شباب العقبة في الدقيقتين 44 و86 من ضربتي جزاء.

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