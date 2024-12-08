استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 بعد انخفاض عيار 21 الأخير

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات اليومية، عقب الانخفاض الذي سجله الذهب أمس الأول، حيث انخفض عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلي بقيمة 15 جنيهًا.

أسعار الذهب المحلية اليوم

سعر الذهب عيار 24 :

سجل الجرام 4217.14 جنيه، ويُعد هذا العيار من أعلى الأعيرة سعرًا في السوق.

: سجل الجرام 4217.14 جنيه، ويُعد هذا العيار من أعلى الأعيرة سعرًا في السوق. سعر الذهب عيار 21 :

استقر عند 3690 جنيهًا للجرام، وهو العيار الأكثر مبيعًا في مصر.

: استقر عند 3690 جنيهًا للجرام، وهو العيار الأكثر مبيعًا في مصر. سعر الذهب عيار 18 :

بلغ 3162.86 جنيه للجرام، ويُعد الخيار الأكثر شعبية في المناطق التي تفضل أعيرة الذهب الأقل تكلفة.

: بلغ 3162.86 جنيه للجرام، ويُعد الخيار الأكثر شعبية في المناطق التي تفضل أعيرة الذهب الأقل تكلفة. سعر الجنيه الذهب:

وصل إلى 29520 جنيهًا، ويزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21.

أسعار الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجل سعر الأوقية اليوم الأحد 2627 دولارًا، مما يعكس استقرارًا في الأسواق العالمية بعد موجة من التقلبات خلال الأيام الماضية.

أسباب استقرار الأسعار

استقرار أسعار الذهب اليوم يُعزى إلى عوامل محلية ودولية، منها هدوء نسبي في الطلب المحلي مع تراجع المضاربات، إلى جانب توازن الأسعار العالمية مع استقرار الدولار الأمريكي.

توقعات سوق الذهب

يتوقع خبراء السوق أن تظل أسعار الذهب في حالة استقرار نسبي خلال الأيام المقبلة، مع مراقبة تأثير العوامل الاقتصادية العالمية مثل قرارات البنوك المركزية وأسعار الفائدة.