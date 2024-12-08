مواعيد امتحانات نصف العام وإجازة منتصف العام 2024-2025: كل ما تحتاج معرفته

مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول 2024-2025، تزايدت تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور حول مواعيد امتحانات نصف العام، وإجازة منتصف العام الدراسي.

وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، تم تحديد جدول زمني دقيق للامتحانات مع مراعاة الأعياد والمناسبات الرسمية، لضمان تنظيم العملية الامتحانية بما يتناسب مع كافة الظروف.

مواعيد امتحانات نصف العام 2024-2025

1. امتحانات المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث حتى السادس):

تبدأ الامتحانات يوم 1 يناير 2025 وتستمر حتى 16 يناير 2025، وتشمل جميع المواد الأساسية والأنشطة.

2. امتحانات المرحلة الإعدادية (النقل للصفين الأول والثاني):

تنطلق الامتحانات يوم 11 يناير 2025 وتختتم يوم 16 يناير 2025، مع مراعاة عدم عقد الامتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين (6، 7، 8، و19 يناير).

3. امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام:

الصف الثاني الثانوي: تبدأ امتحاناته في الفترة الأولى يوم 11 يناير 2025 ، وتستمر حتى 16 يناير 2025 .

تبدأ امتحاناته في الفترة الأولى يوم ، وتستمر حتى . الصف الأول الثانوي: تُعقد في الفترة الثانية بعد انتهاء امتحانات الصف الثاني، مع تخصيص فاصل زمني قدره نصف ساعة بين الفترتين.

4. امتحانات الشهادة الإعدادية:

تبدأ يوم 18 يناير 2025 وتنتهي في 23 يناير 2025، وسط استعدادات مكثفة لضمان سير العملية الامتحانية بانتظام.

5. امتحانات المواد خارج المجموع:

تعقد امتحانات مواد المستوى الرفيع والمواد العملية والأنشطة قبل بدء الامتحانات الأساسية، لتخفيف الضغط عن الطلاب.

إجازة منتصف العام الدراسي 2024-2025

من المقرر أن تبدأ إجازة منتصف العام يوم السبت 25 يناير 2025 وتستمر لمدة أسبوعين حتى الخميس 6 فبراير 2025، بما يتيح للطلاب وأولياء الأمور فرصة للاستعداد لبداية الفصل الدراسي الثاني.

الفصل الدراسي الثاني وامتحانات نهاية العام

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير 2025 ويستمر لمدة 16 أسبوعًا .

ويستمر لمدة . تنطلق امتحانات نهاية العام يوم 24 مايو 2025 وفقًا للجدول الزمني المحدد.

إجراءات الوزارة لضمان سير الامتحانات