بترول اسيوط يصطدم بوادي دجله والترسانة يواجه الكهرباء بدوري المحترفين

تقام اليوم الاحد في تمام الساعة الثانية والنصف 5 مباريات قويه وساخنه في اطار الجولة الحادية عشر لدوري المحترفين وتشهد المباريات اليوم قمه في الاثاره والمتعه.



1- بترول أسيوط مع وادي دجلة



على ملعب البترول يصطدم فريق بترول أسيوط صاحب المركز التاسع بقياده سعيد صبحي برصيد 14 نقطة بفريق وادى دجلةصاحب الصداره بقياده محمد الشيخ برصيد 23 نقطة.



شهدت الجولة الماضية تعادل وادي دجلة مع المصرية للاتصالات بينما تعادل البترول مع راية



2- الترسانة مع كهرباء الإسماعيلية



علي ملعب الترسانه يصطدم فريق الشواكيش بقياده احمد كشري الترسانة صاحب المركز الثامن برصيد 16 نقطة

بنظيره كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني صاحب المركز الخامس بنفس الرصيد.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق الترسانة على فريق السكة الحديد بهدف دون رد، بينما تلقي فريق كهرباء الإسماعيلية الهزيمة من فريق بروكسي بثلاثية مقابل هدفين.



3- ديروط مع بروكسي



على ملعب الدفاع الجوي يحل فريق بروكسى صاحب المركز السابع بقياده محمد حامد برصيد 16 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق ديروط صاحب المركز الثامن عشر علاء ابراهيم برصيد 8 نقاط في لقاء صعب للفريقين ويلعب اصحاب الارض من اجل الفوز لتحسين وضعهم في الجدول بعد تعادله مع فريق البترول سلبيًا اما الضيوف يسعو لمواصله الانتصارات بعد فوزه الصعب علي الكهرباء في الوقت القاتل



4- منتخب السويس مع أسوان



وعلي ملعب الجيش بالسويس يلتقى منتخب السويس صاحب المركز الحادي عشر بقيادة علاء منير برصيد 13 نقطة المنتشى بالفوز الأخير خارج ملعبه على ديروط بثلاثية مقابل هدف يستضيف أسوان المترنح بقيادة هيثم الفيل صاحب المركز العاشر بنفس الرصيد والذى رحل مديره الفني حسام عبد العال لتدريب بلدية المحلة بعد الهزيمة من فريق المقاولون العرب بهدفين نظيفين. في لقاء صعب للفريقين والفوز شعار هما من اجل تحسين وضعهم في جدول المسابقه



5- بلدية المحلة مع راية



وتختتم لقاء اليوم بلقاء بلدية المحلة بقياده فنيه اولي له حسام عبد العال صاحبة المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة مع راية بقياده اشرف توفيق صاحب المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط، وشهدت الجولة الماضية تعادل البلدية مع المنصورة، وتعادل راية مع البترول.



الترتيب



1- المقاولون العرب 23 نقطة



2- وادي دجلة 21 نقطة



3- المصرية للاتصالات 19 نقطة



4- ابو قير للاسمده 17 نقطة



5- كهرباء الإسماعيلية 16 نقطة

6- القناة 16 نقطة



7- بروكسي 16 نقطة

8- الترسانة 16 نقطة

9- البترول 14 نقطة



10- اسوان 13 نقطة



11- منتخب السويس13 نقطة



12- طنطا 12 نقطة



13- بلدية المحلة 11 نقطة

14- الداخلية 11 نقطة



15- السكة الحديد 9 نقاط



16- سبورتنج 9 نقاط

17- راية 9 نقاط



18- ديروط 8 نقاط



19- لافيينا 8 نقاط



20- المنصورة 3 نقاط