محمد بركات يرد على تصريحات أحمد فتحي بشأن انتمائه للزمالك

نفى محمد بركات، نجم الكرة المصرية السابق، صحة ما أُثير حول انتمائه لنادي الزمالك، مؤكدًا اعتزازه بتاريخ طويل من الإنجازات مع النادي الأهلي.

تصريحات محمد بركات

وخلال تصريحات تلفزيونية، علق بركات على تصريحات أحمد فتحي التي أشار فيها إلى تشجيعه للزمالك قائلًا: "لا يوجد أي رد على هذا الكلام. بعد كل ما حققته مع الأهلي من بطولات وإنجازات، لا يجوز أن يُقال عني إني زملكاوي".

وأكد بركات احترامه لزميله أحمد فتحي قائلًا: "أحمد فتحي لم يقصد الإساءة أو إثارة أي جدل، وأتمنى أن ينتهي الحديث عن هذا الأمر تمامًا".

وأوضح بركات أنه واجه شائعة مشابهة خلال عمله كمذيع، عندما صرّح المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، بأنه ينتمي للزمالك، وقال بركات: "رددت وقتها بكل وضوح، أنا أهلاوي ومعجون بمية الأهلي".

واختتم بركات حديثه بتأكيده على اعتزازه بانتمائه للنادي الأهلي، الذي مثّل جزءًا كبيرًا من مسيرته الكروية الحافلة بالنجاحات.

