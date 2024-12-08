رئيس جامعة القاهرة يستقبل سفير مملكة كمبوديا لبحث سبل التعاون المشترك

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 


استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، السفير أوك سارون سفير مملكة كمبوديا بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات البحثية والأكاديمية.


وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن جامعة القاهرة، بما لديها من ريادة، تحرص على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع كبريات الجامعات بدول شرق أسيا، وهناك اتفاقيات تعاون مبرمة مع دول الصين واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من دولة المنطقة.

 

وأشار  محمد سامي عبد الصادق إلى أن إنشاء الفرع الدولي بجامعة القاهرة يفرض التوسع في البرامج المميزة التي تمنح شهادات أكاديمية مشتركة أو مزدوجة، وهو ما يتم حاليا بالتعاون مع جامعات من امريكا وفرنسا وروسيا وألمانيا وأسبانيا وبريطانيا، وكذلك من الصين واليابان وغيرها من الدول.

 
ومن جانبه، عبر السفير أوك سارون، عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة ذات الترتيب المتقدم في التصنيفات الدولية، مبديا رغبة بلاده في تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعة القاهرة والجامعات بمملكة كمبوديا، خصوصا في مجالات الزراعة والهندسة والطب البشري.

التصنيفات الدولية الولايات المتحدة الامريكية اليابان وكوريا الجنوبية جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة

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