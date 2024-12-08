استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، مع بداية تعاملات أول أيام الأسبوع في البنوك المصرية، يأتي ذلك بعد ارتفاع ملحوظ الأسبوع الماضي تجاوز فيه الدولار حاجز 50 جنيهًا.

نستعرض خلال السطور التالية أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية وفقًا لآخر التحديثات.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

1. بنك قناة السويس

سعر الشراء: 49.96 جنيه

49.96 جنيه سعر البيع: 50.06 جنيه

2. بنك المصرف المتحد

سعر الشراء: 49.93 جنيه

49.93 جنيه سعر البيع: 50.03 جنيه

3. البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 49.93 جنيه

49.93 جنيه سعر البيع: 50.03 جنيه

4. بنك مصر

سعر الشراء: 49.93 جنيه

49.93 جنيه سعر البيع: 50.03 جنيه

5. البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 49.96 جنيه

49.96 جنيه سعر البيع: 50.06 جنيه

6. بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 49.94 جنيه

49.94 جنيه سعر البيع: 50.04 جنيه

أداء الدولار في السوق المصرية

يُظهر استقرار الدولار اليوم استمرار حالة من التوازن بعد ارتفاعه الأسبوع الماضي.

يتوقع المحللون أن تؤثر عوامل اقتصادية مثل التدفقات النقدية وتحركات الأسواق العالمية على سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.