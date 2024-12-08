الطقس في مصر.. توقعات الأسبوع من الأحد 8 ديسمبر وحتى الجمعة 13 ديسمبر 2024

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس بداية من اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 وحتى الجمعة المقبل الموافق 13 ديسمبر 2024. 

وتشير التوقعات إلى أجواء باردة خلال الليل والصباح الباكر على معظم أنحاء البلاد، مع طقس معتدل نهارًا.

حالة الطقس اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024

التفاصيل المناخية:

نهارًا:

  • معتدل على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد.
  • مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ليلًا:

  • أجواء باردة على معظم المناطق.

ظواهر جوية:

  • الشبورة المائية: كثيفة أحيانًا صباحًا على الطرق الزراعية، السريعة، والقريبة من المسطحات المائية.
  • نشاط الرياح: على مناطق من أقصى الغرب وجنوب سيناء بشكل متقطع.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المنطقةالعظمى (°م)الصغرى (°م)
القاهرة الكبرى والوجه البحري23--
السواحل الشمالية22--
شمال الصعيد23--
جنوب الصعيد27--

حالة الطقس حتى الجمعة 13 ديسمبر 2024

السمات الجوية:

استمرار البرودة:

  • بارد ليلًا وصباحًا على معظم الأنحاء.
  • معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية.

الشبورة الكثيفة:

  • من المتوقع تكوّن شبورة مائية كثيفة صباحًا، خاصة من يوم الثلاثاء حتى الخميس، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

نشاط الرياح:

  • على مناطق متفرقة، مع أجواء مستقرة بشكل عام.

توصيات هيئة الأرصاد الجوية

  • توخي الحذر أثناء القيادة صباحًا بسبب الشبورة الكثيفة.
  • ارتداء الملابس الدافئة ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر.
  • متابعة النشرات الجوية اليومية لتجنب أي تغيرات مفاجئة في الطقس.
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