الطقس في مصر.. توقعات الأسبوع من الأحد 8 ديسمبر وحتى الجمعة 13 ديسمبر 2024
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس بداية من اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 وحتى الجمعة المقبل الموافق 13 ديسمبر 2024.
وتشير التوقعات إلى أجواء باردة خلال الليل والصباح الباكر على معظم أنحاء البلاد، مع طقس معتدل نهارًا.
حالة الطقس اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024
التفاصيل المناخية:
نهارًا:
- معتدل على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد.
- مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
ليلًا:
- أجواء باردة على معظم المناطق.
ظواهر جوية:
- الشبورة المائية: كثيفة أحيانًا صباحًا على الطرق الزراعية، السريعة، والقريبة من المسطحات المائية.
- نشاط الرياح: على مناطق من أقصى الغرب وجنوب سيناء بشكل متقطع.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
|المنطقة
|العظمى (°م)
|الصغرى (°م)
|القاهرة الكبرى والوجه البحري
|23
|--
|السواحل الشمالية
|22
|--
|شمال الصعيد
|23
|--
|جنوب الصعيد
|27
|--
حالة الطقس حتى الجمعة 13 ديسمبر 2024
السمات الجوية:
استمرار البرودة:
- بارد ليلًا وصباحًا على معظم الأنحاء.
- معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية.
الشبورة الكثيفة:
- من المتوقع تكوّن شبورة مائية كثيفة صباحًا، خاصة من يوم الثلاثاء حتى الخميس، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.
نشاط الرياح:
- على مناطق متفرقة، مع أجواء مستقرة بشكل عام.
توصيات هيئة الأرصاد الجوية
- توخي الحذر أثناء القيادة صباحًا بسبب الشبورة الكثيفة.
- ارتداء الملابس الدافئة ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر.
- متابعة النشرات الجوية اليومية لتجنب أي تغيرات مفاجئة في الطقس.