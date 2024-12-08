جامعة عين شمس تتألق ضمن قائمة أفضل الجامعات العربية في التعاون الدولي

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جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

حققت جامعة عين شمس إنجازًا متميزًا على المستوى العربي، حيث تم تكريمها ضمن قائمة Times Higher Education Arab Awards كأفضل جامعة عربية في استراتيجية التعاون الدولي. جاء هذا الإنجاز المرموق نتيجة للجهود المتميزة التي بذلها قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة خلال العامين الماضيين.

وقد تم هذا الإنجاز تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. وأكد أ.د. محمد ضياء على أهمية الاستمرار في تنفيذ استراتيجية الجامعة الرامية إلى التوسع في الشراكات الدولية وتعزيز التعاون الأكاديمي مع الجامعات والجهات الدولية المرموقة، بما يواكب أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

من جانبها، أوضحت د. غادة فاروق أن استراتيجية الجامعة تهدف إلى تطوير التعليم والبحث العلمي من خلال ربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، مع التركيز على التدريب والتأهيل لوظائف المستقبل. وأضافت أن الجامعة تسعى لتجسيد مفهوم التعاون الدولي من خلال الشراكات الفعالة والمبادرات الإبداعية التي تعزز مكانتها الأكاديمية.

وأكدت الدكتورة شهيرة سمير، أن قطاع العلاقات الدولية يعمل منذ نشأته على دعم رؤية الجامعة في بناء شراكات مبتكرة مع جامعات دولية رائدة، وتوسيع فرص التعليم العالي للطلاب، إضافة إلى تدويل المناهج الدراسية لتعزيز تنافسية الجامعة وسمعتها عالميًا.

وخلال الحفل الذي أقيم في دبي، تسلم الدكتور أحمد البنا، مدير إدارة التصنيف الدولي بالجامعة، الدرع التكريمي نيابة عن أ.د. محمد ضياء زين العابدين. ويعد هذا التكريم شهادة دولية على النجاح الكبير الذي حققته جامعة عين شمس في تعزيز التعاون الدولي، وتأكيدًا على مكانتها البارزة بين الجامعات العربية.

 

احتياجات سوق العمل الاستراتيجية الوطنية للتعليم خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة عين شمس

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