سقوط نظام بشار الأسد: نهاية فصل دام 24 عامًا في سوريا

شهدت سوريا اليوم الأحد، تطورًا تاريخيًا بسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد رسميًا، بعد إعلان الفصائل المسلحة السيطرة الكاملة على دمشق وحمص، وهتافات الحرية تعم الساحات.

جاء هذا الحدث بعد 24 عامًا من حكم الأسد، في تحول كبير للمشهد السوري.

أبرز أحداث اليوم: سقوط النظام السوري

إعلان الفصائل المسلحة

أكدت الفصائل المسلحة سيطرتها الكاملة على دمشق، وأعلنت عن قرب بث بيان رسمي للشعب السوري عبر التلفزيون الرسمي.

أحمد الشرع ، زعيم "هيئة تحرير الشام"، دعا إلى عدم الاقتراب من المؤسسات العامة، مؤكدًا أن هذه المنشآت ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق محمد غازي الجلالي لحين تسليمها بشكل رسمي.

، زعيم "هيئة تحرير الشام"، دعا إلى عدم الاقتراب من المؤسسات العامة، مؤكدًا أن هذه المنشآت ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق لحين تسليمها بشكل رسمي. شدد الشرع في بيانه عبر تطبيق "تليجرام" على منع إطلاق النار في الهواء أو الاقتراب من المنشآت العامة.

تصريحات الجيش السوري

أبلغت قيادة الجيش الضباط بانتهاء حكم بشار الأسد، وجاء ذلك بعد الهجوم الخاطف الذي شنته الفصائل المسلحة، والذي أدى إلى سيطرتها السريعة على مناطق استراتيجية.

حمص: مفتاح السيطرة الاستراتيجية

أعلنت الفصائل المسلحة سيطرتها على مدينة حمص بعد يوم واحد فقط من المعارك.

بعد يوم واحد فقط من المعارك. بسقوط حمص، أصبح لمقاتلي المعارضة سيطرة على القلب الاستراتيجي لسوريا، مما أدى إلى فصل دمشق عن الساحل السوري، معقل الطائفة العلوية وحلفاء الأسد الروس.

تحرير المعتقلين

تم تحرير آلاف المعتقلين من سجن حمص، وغادرت قوات الأمن المدينة بعد حرق وثائقها.

ردود الأفعال والمشهد الشعبي

ساحة دمشق: الآلاف من السوريين تجمعوا للاحتفال في الساحات، حاملين شعارات الحرية بعد سقوط النظام.

الآلاف من السوريين تجمعوا للاحتفال في الساحات، حاملين شعارات الحرية بعد سقوط النظام. هادي البحرة، زعيم المعارضة السورية في الخارج، أكد أن دمشق أصبحت "دون بشار الأسد".

الأبعاد الدولية لسقوط النظام

ضعف الحلفاء الدوليين

روسيا: مع انشغالها بالحرب في أوكرانيا منذ 2022، تراجعت قدرتها على دعم الأسد كما في السابق.

مع انشغالها بالحرب في أوكرانيا منذ 2022، تراجعت قدرتها على دعم الأسد كما في السابق. إيران وحزب الله: خسر حزب الله أعدادًا كبيرة من مقاتليه خلال المواجهات مع إسرائيل، مما أدى إلى تراجع الدعم العسكري للنظام السوري.

الموقف الأمريكي

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب صرّح أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تتورط في الصراع السوري، مما يعكس تحولًا في السياسة الخارجية.

الدلالات المستقبلية لسقوط النظام